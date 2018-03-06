Дума Калуги организовала концерт для активистов ТОС
Калуга, 6 марта, 2018, 11:03 — ИА Регнум. В Калуге депутаты Городской думы Сергей Павлов, Виктор Борсук, Константин Сотсков, Вячеслав Лаврецов, Андрей Макаров и Евгений Каменарович 5 марта организовали праздничный концерт для жителей своих избирательных округов и активистов территориальных общин. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, парламентарии поздравили жителей с прошедшим Днём защитника Отечества и наступающим Международным женским днём. Приглашенных ждали цветы, подарки и выступления эстрадных коллективов города. Народные избранники поблагодарили собравшихся за многолетний труд и активную жизненную позицию — многие из пришедших на праздник активно участвуют в работе территориальных общин Калуги.
«Уже более десяти лет мы регулярно устраиваем для наших избирателей праздничные концерты на Новый год, День пожилого человека, День Победы, 23 февраля и 8 марта, — рассказал заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов.— Сегодня на празднике присутствуют активисты десяти территориальных общин. Жители наших избирательных округов и члены ТОС активно участвуют в жизни города, в прошедшем году они внесли значимый вклад в реализацию программы «Городская среда», наша совместная работа по благоустройству продолжится и в текущем году. Сегодня, в знак благодарности мы, депутаты, организовали праздничный концерт и подготовили подарки. Мы стараемся чаще собирать вместе наших жителей, особое внимание уделяем пожилым людям, ведь для них очень важно общение, простое человеческое тепло и участие, такие встречи сплачивают людей. Все они много лет трудились на благо нашего города и заслужили праздник!».
Также Сергей Павлов поблагодарил сотрудников управления по работе с населением за помощь в организации праздника.
«Депутаты работают в тесном контакте с жителями своих избирательных округов, — подчеркнул Константин Сотсков. — Огромную помощь нам оказывают активисты территориальных общин, они высказывают своё видение развития общественных территорий, активно участвуют в благоустройстве и озеленении города, их мнение учитывается при формировании программы ремонта дворов. Мы стараемся как можно чаще устраивать подобные праздники и приглашать как можно больше членов общин и жителей округов, мы хотим дать им возможность отдохнуть от повседневных дел и получить заряд бодрости и хорошего настроения».
Активистам ТОС были вручены почётные грамоты.