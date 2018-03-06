Калуга, 6 марта, 2018, 11:03 — ИА Регнум. В Калуге депутаты Городской думы Сергей Павлов, Виктор Борсук, Константин Сотсков, Вячеслав Лаврецов, Андрей Макаров и Евгений Каменарович 5 марта организовали праздничный концерт для жителей своих избирательных округов и активистов территориальных общин. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, парламентарии поздравили жителей с прошедшим Днём защитника Отечества и наступающим Международным женским днём. Приглашенных ждали цветы, подарки и выступления эстрадных коллективов города. Народные избранники поблагодарили собравшихся за многолетний труд и активную жизненную позицию — многие из пришедших на праздник активно участвуют в работе территориальных общин Калуги.

Городская дума Калуги Дума Калуги организовала концерт для активистов ТОС

«Уже более десяти лет мы регулярно устраиваем для наших избирателей праздничные концерты на Новый год, День пожилого человека, День Победы, 23 февраля и 8 марта, — рассказал заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов.— Сегодня на празднике присутствуют активисты десяти территориальных общин. Жители наших избирательных округов и члены ТОС активно участвуют в жизни города, в прошедшем году они внесли значимый вклад в реализацию программы «Городская среда», наша совместная работа по благоустройству продолжится и в текущем году. Сегодня, в знак благодарности мы, депутаты, организовали праздничный концерт и подготовили подарки. Мы стараемся чаще собирать вместе наших жителей, особое внимание уделяем пожилым людям, ведь для них очень важно общение, простое человеческое тепло и участие, такие встречи сплачивают людей. Все они много лет трудились на благо нашего города и заслужили праздник!».

Также Сергей Павлов поблагодарил сотрудников управления по работе с населением за помощь в организации праздника.

«Депутаты работают в тесном контакте с жителями своих избирательных округов, — подчеркнул Константин Сотсков. — Огромную помощь нам оказывают активисты территориальных общин, они высказывают своё видение развития общественных территорий, активно участвуют в благоустройстве и озеленении города, их мнение учитывается при формировании программы ремонта дворов. Мы стараемся как можно чаще устраивать подобные праздники и приглашать как можно больше членов общин и жителей округов, мы хотим дать им возможность отдохнуть от повседневных дел и получить заряд бодрости и хорошего настроения».

Активистам ТОС были вручены почётные грамоты.