Посёлок городского типа Партенит, Крым, 6 марта, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Серию одиночных пикетов с протестом против изъятия у жителей Крыма земельных участков провели жители поселка Партенит 4 марта у здания местной администрации, передает корреспондент ИА REGNUM

Пикет у Партенитского отдела городской администрации Алушты

По словам участников пикетов, на ставших «спорными» участках возле Партенита люди живут уже по 30 лет. За это время жители превратили голые скалы (которые запросто выдавались населению украинскими властями) в сады и огороды, ставшие сейчас для многих людей единственным источником пропитания и заработка, и объединились в кооператив.

Несколько лет после присоединения Крыма к России никаких вопросов о собственности на участки не возникало, однако в 2017 году жителям объявили, что они занимают территорию «незаконно» и поставили на въезде шлагбаум под замком. Межведомственная комиссия при Совете министров Крыма обосновывала это решение тем, что сады расположены рядом с водоохранной зоной — озером, которое в 1960-е годы создали местные жители.

Пикет у Партенитского отдела городской администрации Алушты

Последний год владельцы участков пишут обращения во все возможные инстанции: городскую администрацию Алушты (к которой отнесен Партенит), прокуратуру, Никитский ботанический сад (за которым формально закреплены участки), Министерство сельского хозяйства Крыма, Совет министров Крыма, Совет Федерации, даже Президенту России.

По сообщению Совета министров Крыма, собственность на «проблемные» земли переходит от Никитского ботанического сада (т.е. с муниципального уровня) на уровень федеральный, и пока этот процесс не будет завершен, проблемы жителей рассматриваться не будут. При этом никаких точных сроков названо не было.

После долгих месяцев ожиданий, перенаправлений от ведомства к ведомству и призывов «ждать» от представителей местной администрации и оказавшегося незатронутым председателя кооператива, жители в декабре 2017 года получили известие, что их проблема взята под контроль Главы Республики Крым Сергея Аксенова и представителя от Крыма в Совете Федерации Ольги Ковитиди.

Однако время идет, свободный въезд на участки не восстановлен, и, по словам участников пикетов, даже никаких намеков на положительное решение вопроса не появилось. Жители боятся, что местные власти собираются и дальше затягивать разрешение проблемы — то ли до президентских выборов, то ли пока граждане не устанут протестовать.

Напомним, что проблема земельных участков в Крыму регулярно поднимается, в том числе на самом высоком уровне, с самого присоединения полуострова к России. Так, в 2014 году Советом министров Крыма была принята упрощенная процедура оформления и переоформления прав на землю, действовавшая до 1 января 2018 года. Однако из-за массы объективных и субъективных трудностей, за 3 года её смогла пройти только половина граждан, и сроки продлили до 1 января 2019 года.