Вашингтон, 6 марта, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Вице-президент Facebook Гай Розен принес свои извинения за размещенный в мобильном приложении социальной сети опрос по поводу ситуации, в которой взрослый мужчину просит 14-летнюю девочку прислать ему интимную фотографию. Розен отметил, что такой вопрос неприемлем для Facebook и был ошибкой.

Скриншот опроса в Facebook Опрос?

«Мы проводим опросы, чтобы определить, что думает общество о том, как мы устанавливаем политику. Но подобные вещи есть и всегда буду недопустимы для Facebook. Это была ошибка», — написал вице-президент компании в своём Twitter.

Однако пользователи соцсети не поверили словам Розена и считают, что это вовсе не было ошибкой со стороны Facebook.

«Как вы определяете слово «ошибка»? Ошибка — опубликовать это? Ошибка — написать это и опубликовать? Ошибка — даже подумать об этом? Пожалуйста, уточните, что по-вашему ошибка», — просит Moz.

В соцсети также отмечают, что Facebook периодически допускает подобные «ошибки» и каждый раз просит за них прощение таким же образом. А некоторые и вовсе рассказывают, что их дети столкнулись с ситуаций, описанной в вопросе, но администрация соцсети никак не отреагировала на просьбу заблокировать пользователя.

«Я знаю девочек-подростков, которых атаковали сторонники супремасизма в Facebook. Я сообщила об этом, но администрация никак не отреагировала. «Ошибка» Facebook допускает существование подобных ситуаций», — пишет пользователь #BuildBridgesNotWall.

Напомним, на опрос в соцсети обратил внимание редактор цифровых новостей издания The Guardian Джонатан Хейнз. Его удивила не только постановка вопроса о возможном контакте между взрослым мужчиной и подростком, но и отсутствие в ответах пункта «вызвать полицию» вместо того, чтобы просто убрать подобный контент из соцсети.

«Это выскочило в Facebook. И там был такой вопрос. И я такой: «Не говорить об этом — лучшее, что может Facebook? Нет бы, знаете, вызвать полицию?» — пишет в Twitter Хейнз.