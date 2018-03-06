Симферополь, 6 марта, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Почти 200 млрд рублей составили инвестиции в экономику Крыма в 2017 году, однако внешнеторговый оборот полуострова сократился почти на треть. Об этом 6 марта на пресс-конференции в Симферополе рассказала глава Крымстата Ольга Балдина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ласточкино гнездо

В частности, по её словам, рост инвестиций в РК по сравнению с 2016 годом составил 134,7%.

«По предварительным данным, в 2017 году в экономику Крыма было вложено 195,4 млрд рублей инвестиций. Около 62% инвестиций направлено в транспортную сферу, 10% — в промышленность, 11% — в систему образования», — подчеркнула специалист.

При этом, по её словам, внешнеторговый оборот Республики за девять месяцев прошлого года снизился почти на треть: с января по сентябрь товаров экспортировали на 22,5 млн долларов, а в 2016 году на 40,4 млн долларов. Импорт в 2017 году составил — 45,7 млн долларов по сравнению с 48,8 млн долларов прошлого года.

«Главной статьей импорта в Крыму являются продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, оборудование и транспорт. На экспорт в основном уходит продукция химпрома, продовольствие и продукция машиностроения. Наши главные торговые партнёры — это Белоруссия, Китай, Италия, Индия и Украина», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымских статистиков, после воссоединения с Россией жизнь на полуострове планомерно налаживается: реальные доходы крымчан планомерно растут, а цены демонстрируют наименьший в Южном федеральном округе рост.

«У нас наиболее низкий рост потребительских цен в ЮФО. Если говорить о полуострове, то наиболее высокий рост цен у нас в 2017 году наблюдался в сфере услуг — 1,4%, продовольствие подешевело на 1,9%, а непродовольственные товары подорожали на 1,3%», — отметила глава Крымстата Ольга Балдина, отдельно подчеркнув, что стоимость минимального набора продуктов питания сократилась с 3 тыс. 871 до 3 тыс. 738 рублей в месяц.

Зарплата среднестатистического крымчанина, по её словам, в прошлом году увеличилась на 6%, достигнув отметки в 26 тысяч 312 рублей.