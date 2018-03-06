Ярославль, 6 марта, 2018, 14:47 — ИА Регнум. В Ярославской области на выборах 18 марта доступ на избирательные участки будет осуществляться через металлодетекторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Избирательный участок в Ярославле

Это делается в целях антитеррористической защищенности избирателей. При этом будут использоваться стационарные рамки (как на вокзалах и в аэропортах) и ручные металлодетекторы. В Ярославле на всех участках планируется установить стационарные рамки. Кроме того, они будут использованы на некоторых участках в Переславле-Залесском и Некрасовском районе. На всех остальных участков досматривать избирателей будут при помощи ручных металлодетекторов.

Охранять участки будут как сотрудники полиции, так и охранники зданий школ, домов культуры и других учреждений, в которых будут проходить выборы. Ранее на выборах в Ярославской области такие средства безопасности ни разу не применялись.