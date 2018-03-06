Оренбург, 6 марта, 2018, 15:06 — ИА Регнум. В Оренбурге, несмотря на снегопады, чувствуется приход весны. Солнечная погода, тающие сосульки, улыбающиеся лица и много мужчин в цветочных магазинах. Предпраздничные дни. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в одном из цветочных рынков, в этом году подорожания цветов к Международному женскому дню не будет. До этого скачок цен отмечен накануне 14 февраля — Дня святого Валентина, и цены остаются стабильными.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Праздничный шар к букету в подарок

Наталья Хомутова ИА REGNUM Тюльпаны в сетевом магазине. Букет из пяти цветов почти за 160 рублей

В небольшом флористическом магазине сообщили, что в следующем (2019) году рост цен, скорее всего, произойдёт к 8 Марта. Связана такая тактика с тем, что ежегодно интерес оренбужцев к Дню святого Валентина падает, и акцент смещается в пользу православного Дня семьи, любви и верности, который празднуют летом.

Наталья Хомутова ИА REGNUM На оренбургском цветочном рынке появились первые нарциссы

Наталья Хомутова ИА REGNUM Минимальная стоимость самых популярных цветов — 50 рублей

Флористические торговые точки утопают в разнообразных цветах. Особой популярностью в преддверии праздника пользуются тюльпаны. Цены на них начинаются от 50 рублей, верхний ценовой предел — 100 рублей. Также мужчины предпочитают в качестве подарка для своих дам покупать нарциссы (50—100 рублей — один цветок), ирисы (80—100 рублей). Если в цветочных магазинах ветки мимозы идут как дополнительный декоративный элемент к букетам, то на улицах предприимчивые оренбуржцы развернули лотки. Цены на ветки мимозы варьируются от 20 до 150 рублей в зависимости от величины ветки. Стоит отметить, что и тюльпаны, и мимозу, по словам продавцов, привозят из Краснодарского края.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Мимоза из Краснодарского края

Из экзотики неизменно популярна орхидея. Стоимость одного бутона — 300 рублей. Соответственно цена ветки зависит от количества бутонов.

Мужчины из категории «практичные» покупают дамам горшечные цветы. Спросом пользуются цикламена, парус, роза, орхидея и другие цветущие растения. При этом мужчины стали уделять особое внимание и тому, в каком горшке растёт цветок. Требовательный сильный пол ищет цветы в керамических, красивых горшках, а не пластмассовых.