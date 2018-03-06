Рыбинск, Ярославская область, 6 марта, 2018, 14:36 — ИА Регнум. За получением документов об условиях концессии МУП «Теплоэнерго» обратились четыре крупные компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города Рыбинск.

МУП «Теплоэнерго» МУП «Теплоэнерго»

Внимание в рыбинскому МУП «Теплоэнерго» проявили уже четыре компании: ПАО «ТГК-2», ООО «Сберэнерго регионы», корпорация «Швабе» и инвестор из Екатеринбурга. После предметного знакомства с условиями концессии компании представят свои бизнес-модели и финансовые планы. На основе их анализа будет выбран партнер, который возьмет управление предприятием. Концессионер обязан будет вложить в МУП «Теплоэнерго» значительные инвестиции. По словам первого заместителя главы Рыбинска Дмитрия Рудакова, средства планируют направить на модернизацию сетей и погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациям — ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» и ПАО «НПО Сатурн».

Задолженность МУП «Теплоэнерго» накапливалась не один год и сейчас превышает миллиард рублей. Закрыть ее за средства городского бюджета — задача невозможная. Вариантов может быть два: или повышать тарифы, или проводить серьезную оптимизацию схемы теплоснабжения: улучшать инфраструктуру, сокращать потери, более эффективно распределять нагрузку на котельные. Мы выбираем форму, которая не затронет интересы горожан и будет способствовать модернизации предприятия. Концессия — ключевое направление для развития теплоэнергетики. Это не продажа, это долгосрочное управление с вложением средств и сохранением обязательств», — пояснил Дмитрий Рудаков.

В администрации города Рыбинск подчеркивают, что при концессии в отличие от продажи владелец имущества сохраняет право собственности. Концессионер обязан обеспечить определенный объем вложений, что отличает концессию от аренды. Инвестор берет на себя все обязательства и работает в соответствии с установленными тарифами и другими регуляторами. «Поэтому жители защищены от резкого повышения стоимости услуг», — отмечают в администрации Рыбинска.

Третьей стороной в концессионном соглашении выступает правительство Ярославской области, которое поддерживает инициативу Рыбинска.

Ожидается, что инвестор определится в течение года.