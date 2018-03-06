Калуга, 6 марта, 2018, 14:26 — ИА Регнум. В 2017 году работа министерства здравоохранения Калужской области была сосредоточена на трёх главных направлениях — повышении доступности и качества медицинской помощи, снижении смертности населения и укреплении материально-технической базы медицинских организаций. Об этом заявили на расширенной коллегии регионального Минздрава, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области На расширенной коллегии министерства здравоохранения Калужской области

По данным ведомства, в 2017 году в регионе отмечено снижение смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулёза, внешних причин, заболеваний органов дыхания.

На сегодняшний день, в области открыто 373 фельдшерско-акушерских пункта, 126 домовых хозяйств, 29 первичных онкологических кабинетов, 19 кабинетов неотложной помощи, 23 офиса общей врачебной практики и пять центров здоровья.

Общий коечный фонд в медицинских учреждениях Калужского региона составляет 5891 круглосуточную койку, где было пролечено 175,5 тыс. пациентов, в том числе 28,2 тыс. детей. В дневных стационарах медицинскую помощь получили 46 тыс. жителей области. Выполнено 80, 6 тыс. операций. Количество эндовидеолапароскопических операции увеличилось на 15% (586) по сравнению с 2016 годом. Высокотехнологичная помощь была оказана 7890 жителям области. В подведомственных медицинских организациях работает 2798 врачей и 7204 средних медработников. 58,2% врачей и 65,4% средних медработников — это люди в возрасте до 50 лет.

Также продолжается реализация программы «Земский доктор». За период её действия на работу в лечебные учреждения сельской местности прибыло 99 врачей, из них 24 специалиста в 2017 году. Обучились на сертификационных циклах в 2017 году 685 врачей и 1972 средних медицинских работника. Поступили по целевым направлениям в медицинские вузы 72 студента.

В 2017 появились фельдшерско-акушерские пункты в селе Авчурино Ферзиковского района и в деревне Поляна Перемышльского района. В Калуге для оказания неотложной помощи жителям микрорайона Правобережье и близлежащих населённых пунктов открыт пост скорой медицинской помощи на две машины. В микрорайоне Кошелев организована поликлиника. В Хвастовичском районе открыто детское отделение областной туберкулезной больницы, проведен ремонт участковой Еленской больницы. Открыты отделение медицинской реабилитации на базе детской городской больницы Калуги и отделение ортопедии на базе Калужской областной клинической больницы. С сентября 2017 года на базе Сухиничской ЦРБ функционирует межрайонное хирургическое отделение.

В целях развития службы скорой и неотложной медицинской помощи реализован первый этап внедрения единой дежурной диспетчерской системы (ЕДДС), получены 10 новых автомобилей скорой помощи.

Диспансеризацию в 2017 году прошли 98,6 тыс. жителей области. Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез составил 70,9%. От пневмококковой инфекции привито 11 199 человек, из них 10 475 детей. Ревакцинировано 8084 человека, из них 8072 ребенка. От гриппа привито 408 873 человека, что на 23,9% больше, чем в 2016 году.

В 2018 году планируется открытие гериатрического отделения в Калужской городской больнице №5, а также гериатрических коек в горбольнице №4 и в районах области.

Лекарственными препаратами за отчетный период было обеспечено 18 808 граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг в части льготного лекарственного обеспечения, на общую сумму 355,5 млн. рублей. Около 46 тысяч человек получили лекарства в рамках программы государственных гарантий из бюджета области на сумму 679,9 млн. рублей. Из них 56 больных орфанными заболеваниями на сумму 139,599 млн. рублей. За счёт средств Минздрава РФ на сумму 390,7 млн. рублей лекарства получил 891 житель области с заболеваниями, включенными в перечень высокозатратных нозологий,.

С вводом в эксплуатацию перинатального центра в Калужской области выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде. Снизился показатель младенческой смертности, который составил 4,5 промилле, что на 18,2% ниже, чем в целом по Российской Федерации (5,5 промилле). В 2016 — 2017 годах случаев материнской смертности не в области зарегистрировано.

В 2017 году продолжалась диспансеризация детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации, находящихся в стационарных учреждениях. Были осмотрены все дети данной категории — 4273 человека. Все нуждающиеся прошли дополнительные исследования и консультации, обеспечены необходимыми лекарствами. Профилактическими осмотрами охвачено 139 тыс. 218 несовершеннолетних, что на 14,6% больше, чем в 2016 году.

В онкологической практике осуществлен переход от двухмерного к трёхмерному планированию лучевой терапии, освоены современные комбинированные и малоинвазивные операции. В результате — в области снизилась смертность от онкологических заболеваний.

В 2018 году в регионе планируется ведение в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов, открытие стоматологической, а также нескольких детских поликлиник и отделений в Калуге, адаптация двух поликлинических отделений для слепых и слабовидящих пациентов.

На базе клинической больницы №8 ФМБА России в Обнинске будут организованы первичное сосудистое отделение и травмоцентр. Предусмотрено также создание передвижных трассовых мобильных пунктов скорой медицинской помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Обнинске Калужской области открылся уникальный радиологический центр в ФГБУ НМИЦ радиологии им. А.Ф. Цыба с установкой для стереотаксической радиохирургии Гамма-нож, с помощью которой проводят лечение опухолей в полости черепа. Это шестой подобный центр в стране, где граждане РФ могут получить бесплатное высокотехнологичное лечение.

В наукограде также действует второй по счету в России Центр протонной терапии. В нём получили лечение более 80 пациентов. Аппарат используется для борьбы с опухолями головы и шеи. Недавно в этом же институте открылось отделение рентгенхирургии.