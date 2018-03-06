Киев, 6 марта, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В центре Киева кортеж президента Украины Петра Порошенко попал в дорожную переделку. Как сообщают местные СМИ, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская президентский кортеж сбил мужчину.

Пешеходный переход

Очевидцы утверждают, что пенсионер перебегал дорогу на запрещенный сигнал регулировщика. Удар оказался достаточно сильный, но пострадавший не только остался жив, но и смог самостоятельно подняться, сообщает «Вести Украины». На капоте машины осталась вмятина.

Патрульные полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Пенсионера бригада медиков госпитализировала в больницу.

Свидетели происшествия утверждают, что скорость автомобиля из кортежа президента, под колёсами которой и оказался мужчина, была около 80 км/час.

Теперь в произошедшем разбираются сотрудник дорожной полиции.

Добавим, что кортеж Петра Порошенко не первый раз фигурирует в дорожных сводках. В сентябре 2005 года машина сопровождения на тот момент бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко сбила 26-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте трагедии. Чтобы избежать скандала, сообщение об этом ЧП по указанию руководства МВД было удалено из оперативных сводок.

А в июне 2017 года кортеж теперь уже президента Украины Петра Порошенко сбил мотоциклиста по дороге в Ужгород, куда лидер страны торопился, чтобы открыть символическую «дверь в Европу» в честь начала действия безвизового режима с Евросоюзом. Видеоролик с места происшествия очевидцы выложили в сеть. В Главном управлении Национальной полиции Украины по Закарпатской области сообщение о дорожно-транспортном происшествии опровергли, заявив, что авария произошла уже после проезда кортежа Порошенко и украинский лидер к ней отношения не имеет.