Рязань, 6 марта, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Туристы смогут попасть в Рязанский кремль после его передачи Русской православной церкви. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов со ссылкой на договоренности с митрополитом Марком. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник освободит помещения уже в 2018 году.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рязанский кремль

«Мы об этом говорили с владыкой Марком. Он подтвердил, что никаких ограничений, никакого закрытия территории Рязанского кремля не будет, это точно. Таким образом, это не повлияет на туристический поток», — цитирует ТАСС главу региона.

Сейчас РПЦ уже получила Успенский, Архангельский, Христорождественский, Преображенский соборы, Богоявленский храм, монастырскую стену с башнями и треть Архиерейского дома.

Напомним, что федеральный закон №327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» был принят в России в ноябре 2010 года.

В 2010 году в Рязанской области прошли митинги «За сохранение культурной среды». Жители особо были обеспокоены именно судьбой Рязанского кремля.

При этом противники передачи настаивали, что некоторые здания комплекса не являются богослужебными и не попадают под действие закона.

В 2015 году было принято решение, что Рязанский кремль полностью перейдет РПЦ. Тогда сообщалось, что для выселяемого музея построят здание за 774 млн рублей. Его строительство планируют завершить в конце 2018 года. Однако площадь нового здания меньше площади ранее занимаемых помещений почти в четыре раза.

РПЦ претендует на многие здания, которые сейчас находятся в собственности музеев. Например, в 2017 году сообщалось, что Русская православная церковь пытается завладеть памятниками, которые принадлежат Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. На тот момент церковь подала восемь заявок. В числе того, что РПЦ хочет вернуть, — Золотые ворота и объекты Спасо-Евфимиева монастыря.

Справка ИА REGNUM : Рязанский кремль — древнейшая часть Рязани и один из старейших музеев России. Крепость, которая положила начало городу Переславль Рязанский, возникла в конце XI в.

Сейчас на территории Кремля располагаются 17 памятников. Среди них Соборная колокольня, построенная в 1789—1840 гг., Дворец Олега, где находится историческая композиция Кремля, Церковь Святого Духа (1642 год) и Свято-Преображенский собор (XVII-XVIII вв.).