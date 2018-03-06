Москва, 6 марта, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В преддверии 8 Марта специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщили о правилах выбора живых цветов, сообщение представлено пресс-службой ведомства.

KreativeHexenkueche Цветы

«Покупка цветов — дело не только интересное, но и достаточно ответственное, если Вы хотите, чтобы Ваш букет простоял как можно дольше», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали следовать двум главным правилам: проверять свежесть каждого цвета и соблюдать условия хранения.

Свежесть цветов можно определить по стеблю — он не должен быть слишком сухим, и по бутонам — лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Кроме того, необходимо обращать внимание на эластичность лепестков — если они свежие, то легко вернутся на место, после того, как их слегка отодвинуть в сторону.

Еще одним признаком свежести цветка может быть отсутствие на нем искусственных украшений. Иногда к таким уловкам прибегают продавцы цветов, чтобы отвлечь внимание от главного — свежести.

«Лучший способ сохранить живые цветы — это купить и сразу поставить их в вазу, не оставляя надолго без воды», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Для сохранения цветов рекомендуется исключить резкие перепады температур, обработать стебли перед тем, как поставить в вазу и удалить нижние листья. Кроме того, не нужно ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Хорошим способом превратить любой букет в завидного «долгожителя» является добавление к букету веточки туи.

И не стоит забывать, что продлить свежесть роз, тюльпанов, гвоздик позволит щепотка сахара.

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