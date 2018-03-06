Екатеринбург, 6 марта, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Российский журналист Антон Красовский в эфире радио «Эхо Москвы» заявил, что президентский центр «Ельцин-центр», который расположен в Екатеринбурге, существует «бессмысленно». Он сообщил, что удивлён тем, что музей Ельцина начинается со слова «свобода».

Иван Шилов ИА REGNUM «Ельцин-центра» в Екатеринбурге

»…реальная диктатура с уничтожением политических оппонентов, уничтожением демократических выборов, свобод, — она началась именно тогда, при том человеке, музей которого сейчас открывается огромной картиной со словами «свобода». В этом вообще всё русское лицемерие. В том, что люди, которые продвигают свободу, на самом деле сделали все, чтобы эта свобода в этой стране либо не родилась, либо была уничтожена. В этом огромная проблема», — цитирует Антона Красовского издание «Накануне.ru».

Также журналист добавил, что посетители президентского центра в Екатеринбурге «умиляются, глядя на этот бессмысленный музей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой в адрес «Ельцин-центра» выступил российский блогер Илья Варламов, после того, как посетил музей в «Президентском центре Б.Н. Ельцина». Находясь проездом в Екатеринбурге, он хотел посетить музей и столкнулся с неожиданными проблемами. Охрана не разрешила ему вести видео и фотосъёмку. Ему пришлось получить специальное разрешение, но только на проведение фотосъёмки, видеокамерой блогеру пользоваться при просмотре экспозиции запретили.

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«Во всех нормальных музеях можно свободно снимать без каких-либо ограничений. Я хотел сделать репортаж и рассказать читателям о хорошем музее. Но получился репортаж… про то, как кучка вахтеров могут испоганить любое хорошее дело. Борис Николаевич был бы недоволен», — написал в своём блоге Илья Варламов.

Он также выразил непонимание того, зачем были потрачены миллиарды рублей на возведение такого центра в музее которого запрещают съёмку.