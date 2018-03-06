Киев, 6 марта, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Газовый конфликт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не утихает. После информации о расторжении «Газпромом» транзитного контракта украинская сторона намерена востребовать с «Газпрома» 20 млрд долл. убытков, которые украинская компания понесла с 2009 года из-за заниженных транзитных тарифов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как пояснил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, тариф на транзит российского газа по территории Украины занижен в два раза. Из-за этого «Нафтогаз» недополучил примерно 20 млрд долларов в период с 2009 по 2017 год. В Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» намерен доказать недополучение средств из-за заниженной стоимости транзита по территории Украины.

«Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказывать. С 2009 года по настоящее время мы недополучили примерно 20 млрд долларов», — рассказал Витренко в эфире телеканала ICTV.

При этом замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль считает, что Кремль воспринял проигрыш в Стокгольмском арбитраже газового монополиста «Газпром» «как пощечину» от Украины. По её словам, столь эмоциональная реакция на решение суда может быть связана с выборами президента России.

Дипломат также напомнила, что процедура нового арбитража по разрыву действующего газового контракта продлится как минимум до окончания действующего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом».

"Даже если сейчас посчитать по времени, сколько будет длиться процедура нового арбитража, то понятно, что она займет столько времени, сколько останется до окончания контракта» — сказала Зеркаль.

Кроме того, политический эксперт Олег Голубенко считает, что «Нафтогаз» и «Газпром» обязаны найти компромисс и начать взаимовыгодное сотрудничество.

«От этого выгоду получат две стороны ‑ и «Нафтогаз», и «Газпром». Они вынуждены будут договариваться, потому что речь идет о деньгах, о прибыли. Договариваться их вынуждают положения контракта. Перед тем как идти в суд у сторон есть время урегулировать вопросы в досудебном порядке. Давайте не забывать, что для «Газпрома» речь идет о больших деньгах, которые может недополучить экономика России. Мы помним ситуации, когда нам демонстративно перекрывали вентиль. Это происходит с целью надавить в переговорном процессе на нашу сторону, чтобы выбить для себя привилегированное положение. «Газпром» пользуется энергетической зависимостью Украины и использует это как в политических, так и в экономических целях. Решение Стокгольмского арбитража они не восприняли», — отметил Голубенко 6 марта в эфире канала «112 Украина».

В то же время депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко считает, что правительство должно понести ответственность за газовый кризис в Украине.

«Нам рассказывали, что мы энергетически независимые, что мы победили Россию. Но как только начался скандал, дети остались дома, потому что нечем было отапливать детские сады… Цену на газ собственной добычи они подняли в восемь раз и назвали это реформой. А на самом деле просто ободрали людей и посадили всю страну на субсидии… Чтобы достичь энергетической независимости, должны заниматься делами, а не пиаром. Через два года прекращается контракт на транзит российского газа. Если не будет продолжения контракта, у нас не будет возможности зарабатывать деньги в бюджет на транзите газа. Возникнет проблема существования самой ГТС, а это, кроме денег в бюджет, еще 50 тыс рабочих мест», — сказал Бойко.

Как сообщалось, 28 февраля Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на компенсацию 4,63 млрд долларов за недопоставленные объемы газа для транзита. В то же время суд не удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа на транзит.

Напомним, 5 марта российская компания «Газпром» официально направила уведомление украинской Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. «Для «Газпрома» продолжение действия этих контрактов является экономически не выгодным и не целесообразным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке», — сказал глава компании «Газпром» Алексей Миллер.