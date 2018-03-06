Вашингтон, 6 марта, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Иран, не отказавшийся от своих «ядерных амбиций», является вызовом для США и Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Если бы мне пришлось назвать крупнейший вызов на Ближнем Востоке как для США и Израиля, так и для наших арабских соседей, его можно было бы назвать одним словом: Иран, — цитирует Нетаньяху пресс-служба Белого дома. — Иран не отказался от своих ядерных амбиций».

По его словам, США и Израиль должны «остановить» Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта 2018 г. официальный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что ракетная программа Ирана не представляет угрозы ни для какой страны и носит исключительно оборонительный характер.

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