Москва, 6 марта, 2018, 13:06 — ИА Регнум. С начала недели нефтяной рынок взбодрился. Цены на черное золото 5 марта показали самый большой процентный рост за последние три недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

lalabell68 Нефть

«Драйвером оказалась новость о сокращении запасов в ключевом американском хранилище Кушинг», — отметил эксперт.

6 марта на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне ожидаются выступления мировых лидеров нефтяного рынка. Среди спикеров будет главы Saudi Aramco и BP.

Также ожидается, что генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в текущем месяце в рамках конференции проведет отдельную встречу с американскими производителями сланцевой нефти и обсудит с ними перспективы рынка нефти.

«В свою очередь сегодня участники торгов ждут данных от Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также краткосрочного прогноза по энергетическому рынку от минэнерго США», — напомнил Капустянский.

Технически Brent нашла поддержку в районе $63,17 за баррель, оформив от уровня локальный минимальный экстремум. В краткосрочной перспективе если котировки превысят вчерашний максимум $65,86 за баррель рост продолжится.

«Ближайшей целью роста станет отметка $67,65 за баррель. Среднесрочный сценарий по-прежнему остается бычьим, а цель находится на отметке $70,69 за баррель. Реперная точка смены тренда находится на отметке $61,02 за баррель», — считает эксперт.

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