Москва, 6 марта, 2018, 12:59 — ИА Регнум. На протяжении сегодняшнего дня (6 марта) влияние на рубль будет оказывать динамика нефти в мире, настроения мировых инвесторов относительно безопасности доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Это будет происходить в связи с последней риторикой Трампа по налоговым нововведениям и предпраздничное время. То есть настроения пока будут пессимистичными относительно рубля», — пояснил Владимиров.

По его мнению, потенциал роста стоимости нефти до конца недели сохранится, но на вторник-среду, до момента выхода данных по запасам нефти в США, ждем просадку котировок Brent в рамках $65 за баррель.

Американская валюта может попасть под распродажи если gрезидент США продолжит давать комментарии в СМИ относительно новых налоговых сборов, что не поддерживают Китай, Канада и т.д. А это значит, что идет политический накал.

«Кроме того, предпраздничное время в России, выходные в связи с празднованием Международного женского дня, также стоит рассматривать как повод для слабости национальной валюты против доллара и евро.

Сопротивлением дня для пары USDRUB выступает уровень 56,70, а для EURRUB 70,00», — считает эксперт.

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