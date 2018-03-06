Ярославль, 6 марта, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Ярославское УФАС не может предоставить ИА REGNUM информацию об итогах проверки заявления мэра города Владимира Слепцова о переводе управляющих компаний на обслуживание в единый расчетный центр.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

12 января на общегородском совещании мэр потребовал от своих подчиненных перевести все управляющие компании на обслуживание в единый расчетный центр с февраля. ИА REGNUM написало об этом, после чего УФАС запросил в агентстве соответствующую информацию. Аудиозапись общегородского совещания была предоставлена в антимонопольное ведомство. 15 февраля устным запросом у пресс-секретаря Ярославского УФАС корреспондент ИА REGNUM запросил информацию об итогах проверки.

По словам сотрудников ведомства, информация об итогах проверки была подготовлена и находится на подписи у врио руководителя УФАС по Ярославской области Ивана Паутова. Корреспондент ИА REGNUM неоднократно обращался к пресс-секретарю органа власти, заместителю руководителя и секретарю Ивана Паутова с просьбой предоставить эту информацию. Однако она получена так и не была.

Отсутствие информации всегда порождает различные предположения и домыслы. В данном случае можно предположить лишь, что УФАС не озвучивает итоги проверки, памятуя, как завершилась проверка по схожему обращению ряда управляющих компаний, недовольных действиями региональных властей по навязыванию услуг единого расчетного центра. Тогда региональный ФАС занял позицию по недопустимости навязывания услуг центра со стороны чиновников правительства области, однако после этого руководитель УФАС Алексей Ширков покинул свой пост.

Можно предположить, что и на этот раз в заявлении мэра города антимонопольщики нашли признаки нарушения закона, но по каким-то причинам не хотят оглашать их. Как предполагает Telegram-канал ЯрПолитика, свой вердикт УФАС может огласить после 18 марта, молчание чиновников ведомства связано с нежеланием выдавать негативный информационный повод накануне выборов.

Либо, возможно, в системе коммуникаций Ярославского УФАС, обычно работающей очень хорошо, произошли какие-то сбои. ИА REGNUM просит ведомство устранить этот сбой и предоставить информацию по результатам проверки.