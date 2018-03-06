Санкт-Петербург, 6 марта, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Проходка тоннеля между станциями метро «Театральная» и «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии метро Петербурга остановлена утром 6 марта. Эту информацию официально подтвердили в ОАО «Метрострой».

Metrostroy-spb.ru Тоннель на Лахтинско-Правобережной линии

Как сообщало ИА REGNUM, 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» — подрядчика ОАО «Метрострой» — не вышли на работу из-за многомесячных задержек зарплаты.

В ОАО «Метрострой» пояснили, что официального уведомления об остановке работ на шахте №574 не поступало, но по факту именно это и произошло. Компания отмечает, что не имеет права вмешиваться во внутрихозяйственные дела своего подрядчика, но «держит на контроле» ситуацию и делает всё возможное, чтобы строительство петербургской подземки продолжалось без остановок и в безопасном режиме.

Заметим, долгий простой щита в тоннеле может быть опасен, так как его начинают сдавливать породы, и затем возникает риск, что его уже не удастся запустить.

«В том случае, если данная подрядная организация по той или иной причине не сможет выполнять договорные обязательства, ОАО «Метрострой» произведет замену подрядчика», — заявили в пресс-службе ОАО.

Проблемы с зарплатой рабочих в «СМУ-11 Метрострой» начались еще в сентябре 2017 года. Главу предприятия Андрея Морозова обвинили в уклонении от уплаты налогов, счета предприятия были арестованы по требованию налоговой инспекции. Таким образом, вся деятельность компании заблокирована.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM рабочие, общий долг перед сотрудниками достигает десятков миллионов рублей.

По информации ОАО «Метрострой», к решению вопроса подключились Государственная трудовая инспекция Петербурга, городская прокуратура, управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, содействие оказывает и банк «Санкт-Петербург», в котором находятся счета ЗАО «СМУ-11 Метрострой».

Сам «Метрострой» также направил на счета подрядчика 51 млн рублей с целевым назначением на выплату зарплаты, но в связи с арестом счетов «выплатить заработную плату традиционным путем СМУ-11 не может».

«Совместно со службой судебных приставов СМУ-11 было принято решение о расчете с каждым сотрудником отдельно через службу судебных приставов. Данная схема применяется впервые. Средства на заработную плату перечисляются по требованию судебных приставов на спецсчет, с которого каждый сотрудник СМУ-11 лично получит заработную плату. Насколько нам известно, зарплатные ведомости на всех сотрудников организации составлены и переданы в службу судебных приставов на прошлой неделе, денежные средства находятся на спецсчету. Но в связи с тем, что схема движения денежных средств многоступенчатая и задействует в том числе казначейство, которое расположено в Москве и имеет свою систему работы, выплата заработной платы до сегодняшнего дня еще не производилась. На данный момент можно утверждать только одно: заработная плата сотрудникам ЗАО «СМУ-11 Метрострой» будет выплачена в самое ближайшее время. По имеющейся на текущий момент информации, деньги за ноябрь начали поступать на банковские карточки сотрудников СМУ-11», — подчеркнули в ОАО «Метрострой».

Строительство Лахтинско-Правобережной линии (4 линия) метрополитена от действующей станции «Спасская» до будущей станции «Горный институт», включая станцию «Театральная», ведется по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга силами ОАО «Метрострой». Проектом предусмотрены два перегонных тоннеля диаметром 5,63 метра, соединяющих станции «Спасская» и «Горный институт».