Москва, 6 марта, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой запретить использовать при производстве хлеба фуражное зерно, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта.

Couleur Хлеб

«Я направил обращение председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на проблему качества хлеба, который попадает на прилавки магазинов, — отметил парламентарий. — Убежден, что никаких рациональных аргументов в пользу применения фуражного зерна при выпечке хлеба на сегодняшний день просто нет».

Фуражное зерно должно использоваться, как и прежде, исключительно для технических целей, уверен депутат.