Москва, 6 марта, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Школьники РФ и дети дошкольного возраста в мае 2018 года смогут поехать по новому туристическому маршруту РФ — он затронет регионы страны, которые так или иначе связаны с космонавтикой и жизнью российских космонавтов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта, об этом заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова в ходе парламентских слушаний по развитию внутреннего туризма в Госдуме.

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По ее словам, Росстат совместно с правительством оценил долю туристской индустрии в ВВП страны, и она оказалась выше, чем предполагали в правительстве ранее — 3,49%.

«Мы долго до этого оперировали цифрой в 1,5% и эта цифра звучала в разных докладах на самых разных уровнях. Но когда стали считать, то оказалось, что не 1,5%, а почти 3,5%», — заявила Манилова.

Между тем, приоритетом для внутреннего туризма в РФ остается развитие именно детского туризма, считают в Минкультуры. В связи с этим, правительство продумывает различные варианты новых маршрутов, которые были бы интересны школьникам и детям дошкольного возраста в РФ.

«Впервые дети РФ в этом году поедут по 16 субъектам РФ по 12 разным маршрутам. И среди этих маршрутов есть новый — «Россия — родина космонавтики, который в том числе захватывает и Смоленскую область. Это наш новый маршрут, мы его развиваем и продвигаем в мире, презентовали уже на трех международных выставках, но самое главное, по этому маршруту поедут российские дети, уже в мае 2018 года», — отметила Манилова.