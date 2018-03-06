Москва, 6 марта, 2018, 12:02 — ИА Регнум. По итогам января 2018 года инфляция в Центральном федеральном округе (ЦФО) продолжила тенденцию замедления и составила 2,8% (в декабре 2017 года — 3,2%), что соответствует общероссийской тенденции (с 2,5% до 2,2%). При этом рост цен по большинству товаров и услуг в округе не превышал 4%, об этом 6 марта сообщили ИА REGNUM в Главном управлении Банка России по ЦФО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По данным регулятора, снижение темпов роста цен в годовом выражении в ЦФО наблюдалось по всем компонентам товаров и услуг. Основной вклад вносили продовольственные товары, по которым зафиксировано снижение с 1,9% в декабре 2017 года до 1,5% в январе 2018 года. Замедление роста цен в округе также отмечено на непродовольственные товары (с 3,2% до 3%) и на услуги (с 4,8% до 4,3%).

В группе продовольственных товаров отмечено снижение цен по следующим категориям товаров: чеснок (-38,1%), крупа гречневая ядрица (-32,2%), сахар (-22,9%). Ускорился рост цен на картофель, икру лососевых рыб, яблоки.

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В группе непродовольственных товаров снижение цен наблюдалось в первую очередь по медицинским товарам. Так, валидол подешевел на 36,6%. В то же время подорожали табачные изделия и моторное топливо.

В группе платных услуг снижение цен затронуло банковские услуги (-5,1%) и услуги страхования (-2,8%). Наибольший рост цен наблюдался на услуги высшего образования, почтовой связи и воздушного транспорта.

Уровень инфляции во всех регионах ЦФО в январе 2018 года не превышал 4%, при этом для ряда регионов характерен пониженный уровень инфляции относительно общероссийского показателя. Это Орловская, Воронежская, Ярославская, Белгородская и Тамбовская области. Уровень инфляции оставался выше среднего значения по стране в Москве, Калужской, Рязанской и Московской областях.

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