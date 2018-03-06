Ярославль, 6 марта, 2018, 11:43 — ИА Регнум. В Ярославской области региональные власти хотят изменить границы заказника «Левашовский» и памятника природы «Заводь Чёрная и озеро Чистое». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Согласно проекту областного правительства, от природоохранных территорий «отрезается» около 1,2 миллиона квадратных метров в Некрасовском районе Ярославской области.

Livt.net Выхухоль

Границы заказника определялись в шестидесятых годах прошлого века, и они были неточны. В заповедник тогда попадали земли сельхозназначения, промышленные территории. Сейчас в исключаемых землях такие условия, что выхухоль, бобры и боровая дичь, ради которых заповедник и создавался, уже не могут жить на этой территории. Они туда уже не вернутся. Наш департамент провел экспертизу и выяснил, что эти земли можно «отрезать» от заказника и памятника природы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела развития и управления ООПТ департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Михаил Хабаров.

В проекте о постановления правительства написано, что на отчуждаемых из границ памятника природы землях в дальнейшем планируется реализовать крупный инвестиционный проект по размещению лицея кадетского типа. Кроме этого, там же планируется осуществить индивидуальное жилищное строительство.