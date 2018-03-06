Ярославль, 6 марта, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В Ярославле в 2017 году не успели потратить все 600 млн денег межбюджетного транша, выделенного правительством Москвы Ярославской области для благоустройства исторической части областного центра. Информация об этом содержится в отчете о реализации программы «Развитие культуры и туризма в Ярославской области», опубликованном на сайте Ярославской областной думы.

Замена плитки в центре Ярославля

Как следует из документа, 600 млн рублей в бюджете прошлого года было запланировано на «Проведение работ по ремонту, реставрации, реконструкции зданий исооружений, расположенных на территории города Ярославля, работ по благоустройству территории, ремонту автомобильных дорог в городе Ярославле». Исполнение этих мероприятий составило 80,6% или 483,3 млн рублей.

Лучше всего в рамках программы были проведены работы по статье «Ремонтные работы на объектах, расположенных на Советской площади», они освоены на 96,3% (13,4 млн рублей). Вероятно, речь идет о ремонте фасадов зданий правительства области и Ярославской областной думы. На втором месте «Субсидия на благоустройство Советской площади и ремонтные работы в прилегающих к ней многоквартирных домах» — 93% (356,3 млн рублей). Это и скульптурная композиция «Исторический центр Ярославля», и благоустройство Демидовского сквера, и замена серой тротуарной плитки на красную, а также ремонт дорог и домов в зоне ЮНЕСКО включая установку новых ограждений.

Значительные средства программа предусматривала на реставрацию памятников архитектуры — 202,7 млн рублей. Эти работы в 2017 году в полном объеме выполнить не удалось. Исполнение составило 56% или 113,5 млн рублей. Деньгами на ремонт памятников распоряжались два органа — департамент культуры и правительство области. Департамент свою часть программы выполнил на 67,4% (76,3 млн руб из запланированных 113,2 млн). На эти деньги велся ремонт церкви Ильи Пророка и Ярославского музея-заповедника. Несколько хуже сработало правительство области: из 89,4 млн рублей оно освоило лишь 37,2 млн или 41,6%.

Впрочем, этому есть свое объяснение. На «правительственную» часть денег велась реставрация комплекса Кирилло-Афанасьевского монастыря силами церкви. Средства выделялись напрямую правительством через субсидию религиозной организации. Благодаря «московским» деньгам были восстановлены купола на Спасо-Пробоинском храме, колокольня, укреплен фундамент и сделано ряд других работ. Памятник находился в сложном состоянии, работы требовали подготовки и согласования проектно-сметной документации, что и затянуло ход реставрации — завершение работ перешло на 2018 год.