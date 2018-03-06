Москва, 6 марта, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Информация о том, что диссертацию президента Российской Федерации Владимира Путина якобы написал ректор Горного университета Владимир Литвиненко, не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Здесь нечего комментировать, — говорит представитель Кремля. — Это не так».

Ранее ряд СМИ опубликовал заявление дочери ректора Горного университета о том, что Владимир Литвиненко якобы написал докторскую диссертацию Путина.

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