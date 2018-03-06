Чита, 6 марта, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Рабочий визит в Читу министра образования и науки РФ Ольги Васильевой ознаменован несколькими заметными событиями. Помимо участия в праздничном концерте, посвящённом 10-летию Забайкальского края, посещения Дома пионеров и горного колледжа, министр встретилась с учителями региона и студентами вузов. Причём после первых 15 минут беседы в Забайкальском государственном университете министр попросила покинуть кабинет всех представителей СМИ. Дальнейшие 20 минут разговора прошли за закрытыми дверьми.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Как передаёт zab.ru, с забайкальскими студентами и волонтёрами министр обсуждала ситуацию с оттоком молодёжи из региона. Ольга Васильева, в частности, отметила, что для того, чтобы молодёжь не покидала регион, «нужно образование, нужна работа».

Известно, что в ходе встречи один студент пожаловался министру, что в Забайкалье выпускникам с инженерным образованием невозможно устроиться на инженерные должности на железной дороге, даже обучаясь по целевому направлению.

«На ЗабЖД предлагают вакансии рабочих, а в других регионах — более высокие должности. Некоторые ребята уезжают из Забайкалья, потому что не хотят работать на рабочих специальностях. Грубо говоря, зря учились <…> Я готов ехать в районы, но не на рабочую специальность», — пояснил третьекурсник Никита Николаев министру.

В свою очередь, глава забайкальского минобразования Андрей Томских пояснил, что на железной дороге сейчас идёт оптимизация инженерного состава, и фактически прекратилась целевая подготовка. Также он привёл собственный пример, отметив, что у студентов поменяются взгляды на работу, когда у них будет семья.

«В молодости я сам работал проводником, пожарным и не предполагал, что стану министром», — заявил он.

Во время встречи с профессорско-преподавательским составом вузов Забайкалья Ольга Васильева заявила, что университеты в России должны перейти по ряду специальностей от заочной к вечерней форме обучения, так как, например, заочное обучение юристов и экономистов — фикция.

По информации ТАСС, Васильева уточнила, что нельзя заочно подготовить врача, ветеринара, физика, математика, инженера: «Дистанционно с использованием некоторых очных форм — реальнее. Формы могут быть самые разные. Я допускаю, что человек, получивший среднее образование, может учиться на вечерне-заочной форме».

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Напомним, по оперативным данным Байкалкрайстата, в январе —октябре 2017 года в Забайкальском крае по-прежнему сохраняется устойчивая миграционная убыль населения края. В целом за счёт миграционного оттока численность населения края сократилась на 6384 человека (в январе —октябре 2016 года миграционная убыль составила 4884 человека).