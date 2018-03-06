Астрахань, 6 марта, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В Астраханской области с официальным визитом 4 и 5 марта находился посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Абдулрахман Аль-Саати. Как сообщила пресс-служба областной администрации, с главой региона Александром Жилкиным посол обсудил перспективы сотрудничества в рыбном хозяйстве.

AnnaSvist Черная и красная икра

Посол ознакомился с работой одного из астраханских предприятий, где выращивают рыб осетровых видов. После экскурсии он предложил региону сотрудничество. Заинтересованность Бахрейна в поставках деликатеса была вызвана не только качеством, но и низкой ценой астраханского продукта. По словам дипломата, объём поставок икры в Бахрейн может ежегодно составлять одну тонну.

«Рыбное хозяйство может стать главным направлением нашего сотрудничества. Оно может развиваться в двух направлениях: мы могли бы закупать чёрную икру, выращиваемую на фермах Астраханской области, и работать вместе, чтобы осуществить в Бахрейне такой же проект по созданию рыбоводческого хозяйства», — заявил Ахмед Абдулрахман Аль-Саати.

Также глава региона и посол возможности для взаимодействия сторон в транспорте и судостроении, медицинского и познавательного туризма для граждан Бахрейна и сотрудничества в сфере образования. В ходе визита посол посетил особую экономическую зону «Лотос», астраханские промышленные и транспортные предприятия, Астраханский кремль и государственный театр оперы и балета.

Черная икра — одна из «визитных карточек» Астраханской области. Хозяйства региона в 2017 году произвели 580 тонн мяса осетровых — это на 130 тонн больше, чем годом ранее. Также в Астраханской области за 2017 год было произведено 10,5 тонны пищевой черной икры.

По данным областной администрации, осетроводством занимаются 18 астраханских фирм. Всего товарной аквакультурой в Астраханской области занимаются 140 предприятий, которые выращивают не только осетровых: в регионе разводят и карпа, белого и пёстрого толстолобика, белого амура, а также экзотических африканского канального сома, и форель. Общая площадь водоемов, занятых для товарного рыбоводства, составляет примерно 33 тысячи га.

При этом «брендом» Астраханской области черную икру называет и губернатор, а подтвердить статус главного производителя деликатеса регион собирается с помощью патента. Этим вопросом занимается астраханский сенатор в Совфеде Александр Башкин.

«Вместе с минэком Астраханской области и ассоциацией рыбопроизводителей мы работаем над тем, чтобы в реестр Роспатента были включены и защищены астраханские права на три наименования — «астраханская вобла», «астраханская икра» и «астраханский верблюд». Надеемся, что эта работа принесёт результаты», — сообщил он.

Ранее у региона уже был опыт выпуска «запатентованной» продукции. Несколько лет назад по всей стране в продаже появились арбузы со специальным наклейками «Астраханский арбуз» и «Родом из Астрахани».