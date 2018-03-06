Обнинск, Калужская область, 6 марта, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Житель Обнинска оплатил 290 тыс. рублей задолженности по алиментам, чтобы избежать административной и уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УФСПП России по Калужской области.

Tangs-hk.com Фемида

Мужчина длительное время платил алименты формально, переводя своей бывшей супруге незначительные суммы. В результате к началу 2018 года у него образовался существенный долг — 290 тыс. рублей.

По данным ведомства, должник был ограничен в выезде за пределы страны, а судебный пристав арестовывал его имущество и взыскивал находящиеся в банках деньги, однако эти меры не действовали на мужчину.

Вскоре он сменил свое место жительства, не сообщив при этом своей бывшей супруге и сотрудникам Службы. Позже новое место проживания должника было установлено, мужчину в очередной раз предупредили о возможном привлечении его к административной, а после и уголовной ответственности.

«Осознав всю серьёзность своего положения, гражданин В. спустя несколько дней полностью рассчитался с 290-тысячной задолженностью перед родным ребенком», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году калужские судебные приставы в принудительном порядке взыскали почти 200 млн рублей задолженностей по алиментным платежам без учёта денежных средств, выплаченных должниками в добровольном порядке.

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