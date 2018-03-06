Москва, 6 марта, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провело тест смартфонов, в котором мобильные устройства подвергались испытанию водой. Об этом 6 марта сообщается на сайте ведомства.

Iphones.ru Смартфон

В феврале 2018 года были протестированы 27 новинок от компаний Samsung, Apple, Sony и других производителей. Всего в рейтинге на данный момент представлены данные о 337 моделях мобильных устройств.

Смартфоны были проверены по 20 параметрам, среди которых прочность, производительность, качество звука и видео, функциональность, скорость обработки данных, работу аккумулятора, а также водонепроницаемость.

Проверка водонепроницаемости стала новым этапом в тестировании. В ней участвовали только те аппараты, в характеристиках которых указывалось, что они водонепроницаемые. Всего таких было из 35 устройств, которые погружали на полчаса на метровую глубину.

Лучше всего проверку прошли шесть смартфонов компании Samsung — Galaxy A3, Galaxy A7, Galaxy Note 7, Galaxy Note 8, Galaxy S8 и Galaxy S8+, а также четыре устройства Sony — Xperia M5, Xperia XZ Premium, Xperia Z3+, Z5 Premium.

У смартфонов Apple после извлечения их из воды были выявлены неполадки в работе громкоговорителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Роскачество совместно с ICRT проводило экспертизу iPhone X. Согласно исследованию, iPhone X проиграл своему основному конкуренту Samsung, а также уступил предыдущим моделям смартфонов Apple.

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