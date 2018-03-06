Санкт-Петербург, 6 марта, 2018, 11:44 — ИА Регнум. В колонии-поселении №8 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обеспечиваются все права осужденных, предусмотренные российским законодательством. Об этом ИА REGNUM сообщили в руководстве регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Vb mmx «Кресты»

В конце февраля депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов («Яблоко») обратился к прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиенко и городскому омбудсмену Александру Шишлову с просьбой проверить соблюдение прав осужденных и условий содержания лиц, отбывающих наказание в колонии-поселении №8 УФСИН. Недавно это исправительное учреждение переехало из Ленобласти в освободившиеся от следственного изолятора корпуса тюрьмы «Кресты» на Арсенальной набережной Петербурга.

«Все лица, отбывающие наказание в колонии-поселении №8 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области обеспечены питанием, необходимыми коммунально-бытовыми условиями в соответствии с нормами действующего законодательства», — говорится в ответе на запрос ИА REGNUM, который подписал врио начальника УФСИН Алексей Чергин.

По словам Чергина, на территории колонии работает магазин, в котором есть как продовольственные, так и хозяйственные товары, разрешенные к приобретению осужденными.

Депутат Амосов сообщил, что к нему обратились родственники осужденных, утверждающие, что условия содержания в колонии-поселении не соответствуют её статусу. В частности, по словам родственников, осужденным якобы ограничили передвижения по территории колонии и прилегающего населённого пункта (это разрешено в колонии-поселении), в жилых помещениях не соблюдается температурный режим, люди лишены нормального питания, им отказывают в предоставлении длительных свиданий с родственниками.

В своем ответе агентству врио начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Чергин заявил:

«Передвижения осужденных по территории колонии-поселения и в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, предоставление осужденным свиданий с родственниками, обеспечено в соответствии с требованиями ст. 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ».

Колония-поселение №8 УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области была переведена из деревни Борисова Грива во Всеволожском районе Ленобласти на территорию бывшего СИЗО № 1 «Кресты» в Петербурге в январе 2018 года. Порядка 150 осужденных задействованы в обеспечении жизнедеятельности объекта.

Читайте также: Все обитатели легендарных «Крестов» переведены в новый СИЗО в Колпино

Все лица, содержавшиеся под стражей в следственном изоляторе «Кресты» на Арсенальной набережной, переведены в новый СИЗО-1 в городе Колпино.