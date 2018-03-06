Лакинск, Владимирская область, 6 марта, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Во Владимирской области назревает очередной «мусорный» скандал. На этот раз протест начался в городе Лакинске, где на митинг вышли противники возможного расширения мусорного полигона, находящегося на границе Собинского и Петушинского районов. Кроме того, жители боятся, что на полигон будут привозить опасные отходы из Московской области.

ИА REGNUM Свалка

О митинге 5 марта сообщил портал «Зебра ТВ». В мероприятии приняли участие примерно 150 человек, которые недавно узнали о планах по строительству мусорного полигона.

Полигон бытовых отходов на этом месте появился еще в советские времена. По данным активистов, в 1991 году сюда начали завозить промышленный мусор высокой опасности, а в 1999 году свалку закрыли.

Новая история полигона началась в 2009 году, когда его работу возобновили. В 2016 году здесь поменялся владелец.

По данным жителей, сейчас на полигон привозят мусор и из Московской области.

Кроме того, жители заявляют, что в 2017 году администрация Владимирской области передала компании «Полигон» земельный участок 212 га для «геологического изучения в целях поисков и оценки месторождения глинистого сырья». Активисты боятся, что это косвенный признак расширения свалки.

«Надо Орловой писать и писать, раз мы её выбрали. Или она временщик здесь, или она вместе с нами. Потому что это наша земля, мы здесь живем, а они возят мусор из Москвы и травят наших детей. Как мы будем пить отравленную воду? У нас Клязьма рядом, Ундолка», — цитирует издание выступающих.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас во Владимирской области тысячи людей протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода около села Филипповское Киржачского района. Весной 2017 года было подписан инвестиционный проект, согласно которому возможное строительство было одобрено. Согласно документу, финансирование составит более 1,2 млрд рублей. В год предприятие должно перерабатывать до 150 тысяч тонн отходов. Из Москвы должно поступать примерно 100 тысяч тонн, а из Владимирской области — 50 тысяч тонн.

Объект должен занять 1,2 тысячи га. По предварительным данным, примерно 57 га будет отдано под сам объект, а остальную территорию займут защитная и лесная зоны.

Жители пытаются добиться референдума, на котором поставят вопрос о необходимости строительства. Сейчас в оппозицию местным жителям встали прокуратура Киржачского района, местная власть и даже территориальная избирательная комиссия.