Краснодар, 6 марта, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Срок расследования уголовного дела о пытках в отделе полиции города Анапы продлен до 23 апреля 2018 года. При этом подозреваемых в деле, которое, по данным правозащитников, было возбуждено лишь спустя два года после обращения пострадавших, пока нет.

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О продлении расследования уголовного дела сообщила межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток» со ссылкой на информацию, полученную от следователя СУ СК РФ, расследующего это дело.

По данным организации, в декабре 2015 года четверо жителей Анапы были задержаны из-за отказа предъявить паспорт, на них были составлены материалы, а судья Анапского горсуда назначила им наказание по 12 суток административного ареста каждому. После задержания, по словам мужчин, они были избиты и подвергнуты пыткам, в том числе электрическим током. В результате все задержанные подписали явки с повинной в совершении разбойного нападения.

Позже судебно-медицинский эксперт установил у всех четверых телесные повреждения, в том числе и повреждения, «образование которых возможно от воздействия электрического тока».

Родные пострадавших обращались в следственные и в надзорные органы. Так, по данным Юга.ru, 2 февраля 2016 года Следственный комитет начал проверку. В мае материалы передали в первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю. В общей сложности следователями было вынесено десять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, последнее было вынесено 13 июля, сообщает издание.

Возбудили дело лишь в ноябре 2017 года, после приема у заместителя председателя Следственного комитета России Бориса Карнаухова.

По данным «Комитета против пыток», в январе этого года на пытки в полиции, в том же отделе и тогда же, в декабре 2015-го, пожаловались еще трое граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году скандал разразился вокруг одного из отделов полиции Санкт-Петербурга: дело было возбуждено в отношении шести сотрудников полиции (двое из них на тот момент уже не работали), которые обвинялись в применении пыток к задержанным. В марте 2017 года суд вынес решение по громкому уголовному делу на Урале: в 2014 году в ходе расследования убийства полицейские задержали троих подозреваемых. После «общения» один из задержанных не выдержал и оговорил себя в убийстве.