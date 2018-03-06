Санкт-Петербург, 7 марта, 2018, 02:20 — ИА Регнум. Плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» готовится к транспортировке из Санкт-Петербурга в Мурманск, откуда, после загрузки реактора, направится к месту постоянной эксплуатации — в Певек (Чукотский АО). О головном проекте серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, разработанном ОКБМ им. И. И. Африкантова, пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Vitaly V. Kuzmin Модель ПАТЭС

Примечательно, что загрузка топлива изначально планировалась в Петербурге, но экологические организации Финляндии и Норвегии выразили громкое недовольство этими планами, но, скорее всего, здесь сыграл и элемент конкурентной борьбы: атомные ледоколы есть только у России, и плавучих АЭС в мире немного.

Плавучая АЭС предназначена для замещения выбывающих мощностей самой северной в мире — Билибинской АЭС на Чукотке; способна выдавать в сутки от 40 до 240 тысяч тонн пресной воды и также использоваться для опреснения морской воды; в качестве основы для нее были применены серийные энергетические установки атомных ледоколов, проверенные в арктических условиях и подтвердившие свою надежность и безопасность.

Ряд экспертов высказывают опасения относительно дороговизны электроэнергии, которую будет производить «Академик Ломоносов». Действительно, так случится, если не начнется серийное производство ПАТЭС, в случае которого стоимость произведенной электроэнергии будет снижаться. Официальная стоимость первой российской ПАТЭС оценивается в 30 миллиардов рублей, куда входит само строительство, доставка и подготовка береговых сооружений для работы станции. По словам представителей Росатома, при строительстве следующих станций серии производство станет значительно дешевле.

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