Петропавловск-Камчатский, 6 марта, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Мария Анашина — востоковед, кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии РАН, тревел-блогер и заядлый путешественник. Последняя страсть Марии — Дальний Восток. Начать знакомство с регионом Мария решила с Камчатки. Впечатлениями и фотографиями Мария поделилась с ИА REGNUM.

Мария Анашина ИА REGNUM «Марсианские» пейзажи Камчатки

Мария Анашина ИА REGNUM Вулканы Камчатки

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Мария Анашина ИА REGNUM «Лунные пейзажи» Камчатки

— Началось, как и все путешествия, конечно, с мечты. А первым впечатлением стала разница во времени. В Москве 15:00 дня, в Петропавловске-Камчатском — полночь. И хотя изменились часовые пояса, разница с Камчаткой составляет уже не 9, а только 8 часов, эта фраза намертво засела в сознании. Волшебный край вулканов, гейзеров, термальных источников, живописных рек, медведей и рыбы. Кто из нас не мечтал туда попасть! Когда-то, очень много лет назад, мои бабушка и дед побывали на Камчатке и много лет удивляли нас потрясающими рассказами и прекрасными слайдами. С тех пор это было мечтой всей жизни — побывать в этом удивительном краю. Но реальность оказалась, увы, намного прозаичнее.

Мария Анашина ИА REGNUM Природа Камчатки

Накопить на Камчатку — задача почти непосильная

— Главная трудность, которая подстерегает путешественника, — дороговизна. Путешествие на Камчатку не просто дорого, а очень дорого. Железнодорожного транспорта там нет, поезда на полуостров не ходят. Одно время курсировали пассажирские паромы между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком, но затем их отменили, остались только грузовые. Авиаперелет — очень недешев. По данным одного из авиаагрегаторов, минимальная цена из Москвы начинается от 21 тысячи рублей, в несезон, до 38,5 тысячи в августе, который традиционно считается лучшим временем для поездки. Из городов Сибири и Дальнего Востока стоимость авиабилетов будет ниже, но все равно очень высокая. Например, из относительно близкого Владивостока цена начинается от 12 698 рублей.

Мария Анашина ИА REGNUM Один из старых конусов извержения на вулкане Толбачик

— С инфраструктурой там и правда — большие проблемы. Дорог на Камчатке мало. Большая часть из них — грунтовки и лесные дороги, где пройдет лишь «вахтовка» типа «Урала» или подготовленный джип. К этому добавьте услуги гида-проводника — тоже недешево. Даже если вы опытный турист, не зная реалий Камчатки, можно попасть в смертельно опасные ситуации.

До многих мест Камчатки единственный быстрый способ добраться — вертолет. Но это очень дорого. Так, 6-часовая вертолетная экскурсия в Долину гейзеров, кальдеру вулкана Узон и на базу вулкана Дзензур обойдется вам в 39 000 рублей. В Долину гейзеров можно попасть пешком, но путешествие затянется не на один день и требует прекрасной физической подготовки.

Мария Анашина ИА REGNUM Северный прорыв лавы на вулкане Толбачик

Камчатка — край для выносливых туристов!

— Нет, таким туристам на Камчатку ехать не стоит! Чтобы в полной мере насладиться уникальной природой Камчатки, нужно быть в хорошей физической форме. Чем выше ваш уровень физической подготовки, тем больше мест вы сможете посмотреть. Например, поднимитесь на Авачинский вулкан, Дзензур или Острый Толбачик. Но не расстраивайтесь, если даже только одна мысль о подъеме на тысячу метров внушает вам ужас. Вулканы величественны и когда на них смотришь снизу, издали. Как говорил один из наших проводников, «я подниму на вулкан любого». В удобном для себя темпе почти любой человек может подняться на высоту.

Мария Анашина ИА REGNUM Природа Камчатки

Камчатка — зона современного вулканизма. На территории полуострова расположены около 30 действующих и более 1000 потухших вулканов. Поэтому обязательно требуется получить разрешение МЧС на посещение ряда районов. Кроме того, значительная часть территории относится к Кроноцкому природному биосферному заповеднику, различным национальным паркам, для посещения которых также требуются соответствующие разрешения.

Мария Анашина ИА REGNUM Вулканы Камчатки

На Камчатку стоит поехать только ради вулканов

Вулканов много, они прекрасны, каждый по-своему. Но не только вулканы есть на Камчатке. Традиционно у туристов большой популярностью пользуются следующие места и направления.

Авачинский вулкан (2751 м). Входит в группу так называемых «домашних вулканов» (Корякский, Авачинский, Козельский и другие вулканы, которые видны из Петропавловска-Камчатского). Находится на расстоянии около 30 километров от Петропавловска-Камчатского. Популярные маршруты — через Авачинский перевал в Налычевскую долину и восхождение на Авачинский вулкан.

Мария Анашина ИА REGNUM Ручей Водопадный близ вулкана Толбачик

Налычевская долина. Находится сразу за группой «домашних вулканов», в долине реки Налычева. Отличается своим микроклиматом. Его площадь составляет 287 тыс. га. Здесь можно искупаться в целебных Горячереченских термальных источниках, посмотреть травертиновый щит и горячий грифон Иванова, реки Горячую и Желтую, совершить восхождение на вулканы.

Из Налычевской долины через невысокий перевал Малыш можно попасть в Таловскую долину к Таловским термальным источникам. Оттуда многие совершают дневной трек на вулкан Дзензур (2159 м), с которого открываются фантастические панорамы вулканов и Тихого океана.

Из Налычевской долины в Петропавловск-Камчатский можно вернуться через сравнительно простой, но очень живописный Пиначевский перевал. Другой способ попасть в Налычево — на вертолете, примерно 20 минут. Это территория национального парка, поэтому требуется разрешение.

Мария Анашина ИА REGNUM Вулканы Камчатки

Вулкан Мутновский (2322 м). Находится сравнительно недалеко от Петропавловска-Камчатского. За свою красоту, гейзеры и фумаролы получил прозвище «Малой долины гейзеров». Перед ним расположен огромный каньон Опасный. Посещение Мутновского вулкана официально не поощряется, но туристы обычно не обращают внимания на запрет. Недалеко расположен вулкан Горелый с огромной кальдерой перед ним. С другой стороны — Мутновская геотермальная станция.

Паратунские термальные источники. Это группа термальных источников, расположенных близ реки Паратунка. Вода обладает целебными свойствами и рекомендуется для лечения многих заболеваний. Рядом с некоторыми источниками расположены базы с оборудованными бассейнами, другие представляют собой каменные ванны на склоне холма.

Мария Анашина ИА REGNUM Острый и Плоский Толбачики

Острый и Плоский Толбачики (3682 и 3140 м). Это вулканический массив, перед которым лежит огромное лавовое поле, сформировавшееся после Большого трещинного Толбачинского извержения 1975−1976 годов. Сохранились конуса более старых извержений. Сочетание черного, красного, желтого, зеленого и других цветов и почти полное отсутствие растительности придают пейзажу лунный или марсианский вид. Не случайно здесь (и в Крыму) испытывали советские модели луноходов. В 2012—2013 годах произошло новое трещинное извержение. Чтобы попасть сюда, лучше всего воспользоваться «вахтовкой» или проходимым джипом. Можно гулять по конусам, совершить восхождение на Плоский Толбачик, а при должном уровне альпинистской подготовки — на Острый Толбачик. Чуть ниже расположен живописный ручей Водопадный.

Мария Анашина ИА REGNUM Вулканы Камчатки

Долина гейзеров — визитная карточка Камчатки, одно из крупнейших гейзерных полей в мире и единственное в Евразии. Здесь можно увидеть многочисленные гейзеры, грязевые котлы, термальные источники, реки и озера. Отличается большим биоразнообразием и своим собственным микроклиматом. Чтобы добраться туда, быстрее всего воспользоваться вертолетом. На территории действует заповедный режим, численность посетителей ограничивается, чтобы не допустить излишней антропогенной нагрузки. В плохую погоду Долина гейзеров вертолеты не принимает.

Мария Анашина ИА REGNUM Кальдера Узон

Кальдера вулкана Узон — природная лаборатория, одна из зон современного вулканизма. На территории расположены многочисленные озера, в том числе и кислотные, фумарольные поля, участки, поросшие лесом, и тундры. Попасть сюда лучше всего вертолетом.

Мария Анашина ИА REGNUM Кальдера Узон

Поселок Ключи и вулкан Ключевская сопка (4835 м на сегодняшний день). Поселок расположен у подножия вулкана Ключевская сопка — самого высокого активного вулкана Евразии. При должной подготовке и отсутствии извержений можно совершить восхождение к кратеру вулкана.

Поселок Эссо. Это один из туристических центров Камчатки, действуют Быстринский районный этнографический музей, музей медведя «Топтыгин и Топтыжка». Природные достопримечательности — Быстринский национальный парк и Эссовские минеральные источники. Из Эссо начинается старт ежегодных гонок на собачьих упряжках «Беренгия».

Мария Анашина ИА REGNUM Вулканическая «бомба»

Прогулки по Авачинской бухте. Незамерзающая Авачинская бухта — самая глубокая и вторая по величине бухта мира. На входе в Авачинскую бухту расположены три живописные столпообразные скалы, получившие название «Три брата», которые, как и вулканы, являются одним из символов Камчатки.

Мария Анашина ИА REGNUM Камчатка — загадочная и прекрасная

Край, где начинается Россия

— На Камчатке есть ощущение, что именно здесь начинается Россия, что здесь вообще начинается целый мир, отличный от всего, что ты видел прежде! Это совершенно уникальное место. Не только своей природой, но и своей историей. Петропавловск-Камчатский. Русские землепроходцы открыли эти земли в конце XVII века. В 1812 году Петропавловск получил статус города. С 18 по 24 августа 1854 года (по старому стилю) во время Крымской войны русский гарнизон оборонял город от объединенного англо-французского флота и морской пехоты. Эти события вошли в историю под названием Петропавловской обороны. Памятники, посвященные этим событиям, находятся на склоне Никольской сопки.

Мария Анашина ИА REGNUM Природа Камчатки

Разумеется, это только малая часть сокровищ Камчатки. Любители рыбной ловли по достоинству оценят камчатскую рыбалку. Гурманы — разнообразие рыбных деликатесов. Любители биологии — реликтовые виды растений и животных. И, конечно же, почти все увидят царя Камчатки — медведя. Но это знакомство может быть весьма опасным, поэтому лучше держаться от него на расстоянии и соблюдать все меры предосторожности.

Мария Анашина ИА REGNUM Природа Камчатки

Камчатка — это край чудес. Побывав там однажды, хочется увидеть его вновь и вновь. На Камчатке я услышала песню «Мой дом — Петропавловск-Камчатский»:

«Это красиво — сопки в тумане,

Это нормально — жить на вулкане.

Это прекрасно — гейзеров чудо,

Утро России — родом отсюда».

Мария Анашина ИА REGNUM Природа Камчатки

Мария Анашина ИА REGNUM Природа Камчатки

— Камчатка так величественна и прекрасна, что обязательно должна стать мировым центром туризма. Люди должны увидеть эту красоту, чтобы научиться ценить нашу планету, нашу Россию. Но для этого Камчатка должна стать доступной и развитой. Ведь, при всем многообразии программ по развитию Дальнего Востока, прекрасного, удивительного, большинство жителей нашей страны, европейской её части, так и проживут жизнь, не побывав ни на Камчатке, ни на Курилах, ни в Якутии, на Чукотке и других заповедных уголках Дальнего Востока. Это неправильно. Камчатке нужны дороги, теплоходы, авиация. При этом при развитии туризма на Камчатке необходимо учитывать рекреационную нагрузку — пока она невысока, и это позволяет сохранять уникальную природу региона. Это нужно предусмотреть при развитии туризма. Туризм на Камчатке — это для активных людей, любящих движение, физические нагрузки. Думаю, таких все-таки немало. Но побывать там стоит — хотя бы один раз в жизни. Это незабываемо.

Мария Анашина ИА REGNUM Природа Камчатки

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Как сообщало ИА REGNUM, наряду с Камчаткой дороговизна авиабилетов и отсутствие инфраструктуры являются сдерживающими факторами для развития туризма в регионах Дальнего Востока — на Сахалине и Курилах, в Якутии, на Чукотке. Многие жители центральных регионов России делятся заветными мечтами — побывать на Дальнем Востоке. Но, оценив финансовые возможности, отдают предпочтение иностранным курортам — китайскому Хайнаню, Вьетнаму, Таиланду, Мальте и другим.

Мария Анашина ИА REGNUM Пейзажи Камчатки