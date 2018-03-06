Москва, 6 марта, 2018, 10:10 — ИА Регнум. На мартовские праздничные выходные дни парковка в Москве будут бесплатной. Об этом в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

«С 8 по 11 марта в честь празднования Международного женского дня парковка в Москве будет бесплатной», — написал Собянин.

Припарковать автомобиль можно будет на любой улице столицы, находящейся в зоне городского парковочного пространства.

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В праздничные выходные дни в Москве департамент культуры подготовил более 50 бесплатных праздничных мероприятий.

Кроме того, праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, подготовили 16 городских парков, где пройдут бесплатные мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время празднования Дня защитника Отечества, с 23 по 25 февраля, в Москве также было дано разрешение на бесплатную парковку автомобилей.

Оставить машину можно было на любой стоянке, включенной в зону городского парковочного пространства.

Между тем, многие москвичи уедут на праздничные выходные. По данным Ростуризма, спрос на мартовские выходные (с 8 по 11 марта) на зарубежные направления в 2018 году вырос в разы в сравнении с 2017 годом.

Рост спроса отмечен как среди организованных туристов, так и среди самостоятельных путешественников.

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