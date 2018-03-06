Москва, 6 марта, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В России тарифы на услуги ЖКХ могут стать дифференцированными — наподобие таких, которые представляют операторы сотовой связи. Ввести их позволит автоматизированный контроль потребления и считывания показаний в жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом на заседании в Министерстве строительства РФ заявил заместитель главы ведомства Андрей Чибис.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

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Так, потребителям могут быть предложены такие тарифы как «эконом», «оптимум» и «безлимит», привёл в качестве примера Чибис.

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По словам Чибиса, «умное» ЖКХ — один из принципов программы «Умный город», которая может стать частью приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», передаёт РИА «Новости. Недвижимость». В число основных задач нового направления может быть включено создание онлайн-банка решений и технологий «умного города», инструментов для лучшего управления городскими ресурсами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году тарифы на услуги ЖКХ в субъектах страны выросли в среднем на 4% с 1 июля. По данным исследования банка «Русский стандарт», с января по октябрь 2017 года средний платеж за «коммуналку» составил 2,7 тыс. рублей. Это почти на 9,5% больше, чем в 2016 году.