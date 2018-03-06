Ярославль, 6 марта, 2018, 09:58 — ИА Регнум. По заявке мэрии Ярославля специалисты Института развития стратегических инициатив провели опрос ярославцев о развитости туристско-рекреационной инфраструктуры города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волжская набережная

Исследование проводилось в феврале. Участники опроса отметили достаточное количество учреждений общественного питания, гостиниц и сувенирных магазинов.

В том числе ярославцам задали вопрос, какую достопримечательность они могли бы назвать «изюминкой» города. Большинством голосов (59%) было установлено, что таким местом является Волжская набережная. Далее ответы распределились следующим образом: театр им. Волкова (50%), Спасо-Преображенский монастырь (33%), Советская площадь (19%), Ярославский зоопарк (13%), планетарий (6%).