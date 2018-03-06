Новосибирск, 6 марта, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Признанный виновным в убийстве 19 женщин на территории Новосибирска и его окрестностей бывший милиционер Евгений Чуплинский мог быть виновником и других убийств. Об этом заявила представитель гособвинения Анжелика Егорова.

(сс)GDJ Суд

В ходе судебного разбирательства было установлено, что убийца совершал преступления с 1998 по 2005 год, а был арестован лишь через 11 лет. Егорова высказала предположение, что за эти годы могли состояться и другие преступные деяния осуждённого, однако тот стал более осмотрительным, и мог закапывать тела жертв.

«Он мог закапывать, поскольку его следственная ситуация напугала, и он стал более осмотрительным. Еще раз скажу, что это только предположение, оно ничем не подтверждается», — отметила представитель гособвинения.

Добавим, собранные следователями доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения приговора в отношении 52-летнего подсудимого, который признан виновным в совершении 19 убийств женщин (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в совершении одного эпизода кражи (ст. 158 УК РФ).

Присяжные заседатели своим решением единодушно признали Чуплинского виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, а также не заслуживающим снисхождения при назначении ему наказания. Приговором Новосибирского областного суда серийному убийце назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием его в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Иркутске экс-милиционеру Михаилу Попкову, осужденному на пожизненный срок за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух жертв, следователи предъявили обвинение в ещё 60 похожих преступлениях.

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Убийства были совершены в разных районах Иркутской области, преступления маньяк совершал на протяжении 20 лет, причем в расследовании части из них Попков принимал участие как сотрудник милиции.