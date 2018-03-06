Москва, 6 марта, 2018, 09:53 — ИА Регнум. В Москве к Международному женскому 8 марта дню департамент культуры подготовил более 50 бесплатных праздничных мероприятий, сообщается на портале мэра Москвы.

8 марта. Советская открытка

С 6 по 10 марта в библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях москвичей ждут выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты.

Лекции можно будет послушать в 25 библиотеках и культурных центрах, приобщиться к искусству — в 18 школах искусств и трех музеях.

По словам главы департамента культуры города Москвы Александра Кибовского, к празднику весны подготовлена целая серия необычных тематических событий.

В частности, к 8 марта в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Цветов весны причудливые краски».

В экспозиции представят коллекцию, в которую входит свыше 1000 растений (тюльпаны, крокусы, нарциссы и др.).

А в Московском литературном музее-центре К.Г. Паустовского пройдут мастер-классы для детей по созданию сувениров из засушенных растений, а для взрослых проведут экскурсию по территории музея «Великая сила любви».

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Также кинотеатры «Москино» с 7 по 11 марта бесплатно покажут более 20 советских кинолент о женщинах и о любви.

Кроме того, праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, подготовили 16 городских парков. В этот день пройдут бесплатные мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты.

Вход на все мероприятия будет свободным. В некоторых случаях организаторы просят предварительно зарегистрироваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве накануне Международного женского дня 8 марта откроется более 1700 тысяч точек по продаже цветов. Ожидается, что спрос на цветы вырастет на 40−50%.

Букеты цветов к празднику можно будет приобрести в цветочных киосках, в магазинах, в специальных павильонах в гипермаркетах и торговых центрах.

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