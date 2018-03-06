Москва, 6 марта, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В Москве в преддверии Международного женского для 8 марта растут цены на цветы. Один из самых недорогих букетов цветов на женский праздник — это букет из тюльпанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

vargazs Тюльпаны

По словам руководителя пресс-службы «Флорист.ру» Талии Ахметовой, закупочная цена одного тюльпана в Москве составляет от 28 до 45 рублей. Он может быть российским, голландским и так далее.

«Цена тюльпана зависит от сорта, граммажа тюльпана. От 30 грамм и выше считаются хорошими.

Тюльпаны могут быть махровыми, сортовыми, попугайными, пионовидными. Чем тяжелее цветок и реже его разновидность, тем выше цена», — пояснила Ахметова.

Розничная цена тюльпана к 8 марта в Москве варьируется от 50 до 120 рублей.

Таким образом, самый дешёвый букет тюльпанов из трёх или пяти цветов в столице можно будет купить за 120−250 рублей.

Ахметова уточнила, что цена букета цветов зависит от различных наценок в магазинах, которые формируются из стоимости аренды помещения, услуг сотрудников.

При этом цена букета у оптовика в спальном районе или в цветочном бутике в центре Москвы будет отличаться существенно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве накануне Международного женского дня 8 марта откроется более 1700 тысяч точек по продаже цветов. Ожидается, что спрос на цветы вырастет на 40−50%.Букеты цветов к празднику можно будет приобрести в цветочных киосках, в магазинах, в специальных павильонах в гипермаркетах и торговых центрах.

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