Москва, 6 марта, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил арест шести обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Как сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда, арест фигурантов дела продлен на два месяца.

Metro.spb.ru Цветы в метро Петербурга в дни после теракта

Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Эрматов и Махамадюсуф Мирзаалимов останутся под стражей по меньшей мере до 6 апреля 2018 года, а Аброр Азимов — до 17 апреля.

Напомним, теракт произошел днем 3 апреля 2017 года в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва, произведенного террористом-смертником, погибли и умерли от ран 15 пассажиров. Погиб и сам террорист. Пострадали более ста человек, около 50 из них оказались в больницах, некоторые остались инвалидами.

По делу о взрыве были задержаны и арестованы 11 выходцев из Средней Азии. Они содержатся под стражей в Москве. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Следствие по делу продолжается.