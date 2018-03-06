Москва, 6 марта, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко отреагировал на заявление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ о том, что у кандидата в президенты РФ от коммунистической партии Павла Грудинина есть незакрытые счета в Швейцарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Ющенко в разговоре с журналистами сообщил, что заявление ЦИК РФ о наличии у Грудинина неуказанных ранее счетов является очередным «инфоповодом для новых материалов в СМИ касательно нашего кандидата».

По его словам, подтверждающие закрытие счетов документы были предоставлены до того, как представитель КПРФ был зарегистрирован кандидатом в президенты.

При этом глава пресс-службы КПРФ уточнил, что несколько закрытых счетов политика служили для обеспечения «внутренней межбанковской кухни», но на момент регистрации кандидата «все счета закрыты».

Поэтому никаких нарушений закона нет, резюмировал Ющенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта член ЦИК РФ Александр Кинев сообщил, что у кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина по состоянию на 31 декабря 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке, один из которых — в виде драгоценных металлов.

По его словам, в швейцарские уполномоченные органы с запросом по банковским счетам Грудинина обратилась Федеральная налоговая служба (ФНС). В результате стало известно, что представитель КПРФ имеет банковские счета и золото.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, на высокий пост претендуют восемь человек.

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