Москва, 6 марта, 2018, 09:15 — ИА Регнум. После невыразительного начала торгов 5 марта и первоначального медвежьего уклона котировки нефти Brent совершили мощный отскок от минимумов в районе $64 и подорожали внутри дня почти на 2%, забуксовав на подходе к отметке $66, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Актив отреагировал на возвращение интереса к рисковым активам на фоне отступления страхов по поводу тарифов Трампа. Помогло и ослабление доллара, который укрепился лишь против защитных валют, — полагает эксперт

Также свой вклад в локальное ралли внести слухи о резком падении запасов в Кушинге, которые уже находятся на почти четырехлетних минимумах.

По его мнению, эти факторы выступили в противовес спекуляциям на тему Саудовской Аравии, которая озвучила желание смягчить меры по ограничению добычи в 2019 году, не навредив рынку.

«Если другие экспортеры подхватят эстафету и заговорят в подобном ключе, на рынок могут прийти масштабные распродажи из-за опасений преждевременного сворачивания сделки, тем более что инвесторы уже настроились на то, что картель и его союзники будут поддерживать рынок и после истечения текущей сделки», — пояснил Мащенко.

В краткосрочной перспективе рынок будет отслеживать настроения по доллару и ждать традиционного еженедельного отчета Американского института нефти по запасам углеводородов, предваряющего официальные данные минэнерго США.

«Если запасы сырой нефти внушительно сократятся, котировки продолжат восхождение и протестируют уровень $66. Однако, учитывая продолжающийся рост числа буровых, есть вероятность, что запасы увеличатся и снова подорвут настрой Brent», — считает эксперт.

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