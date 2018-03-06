Владивосток, 6 марта, 2018, 09:31 — ИА Регнум. В результате пожара в одном из частных жилых домов Партизанска Приморского края погибли четыре человека, в том числе трое детей, сообщает «Пятый канал».

(сс)GDJ Пожар

По данным регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило 6 марта в 10:05 по местному времени (03:05 мск). Спасатели прибыли на место происшествие спустя семь минут, однако из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространился на все строение.

«На момент прибытия пожарных подразделений четыре человека самостоятельно покинули жилой дом, им была оказана первая помощь. По информации, в доме оставались еще четыре человека», — говорится в сообщении.

Пожарные вынесли людей из охваченных дымом и пламенем помещений и передали врачам скорой помощи. По информации СМИ, взрослый и трое детей скончались в машине скорой.

Возгорание удалось ликвидировать в 11:45, общая площадь пожара составила 50 кв. метров. В тушении были задействованы 24 человека и семь единиц техники. Для оказания психологической помощи пострадавшим привлечены психологи.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, рассматривается криминальная версия возгорания.