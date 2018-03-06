Москва, 6 марта, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Новая торговая неделя началась удачно для российской валюты, которая после первоначального ослабления резко сменила вектор движения, ускорив восстановление ближе к концу сессии на волне активных покупок в сырьевом сегменте, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Так, после неудачных попыток пробоя уровня 57 рублей пара доллар/рубль вернулась в область 56,50 рубля, а евро/рубль отскочила от максимумов над отметкой 70 рублей. Обе иностранные валюты просели внутри дня на 0,7%», — привел цифры эксперт.

Общие условия на финансовых рынках улучшились — бегство от рисков, спровоцированное Трампом, отступило. Нефть сорта Brent перешла к резкому росту во второй половине дня, набрав внушительные 2%, что послужило главным бычьим фактором для рубля.

«Также в пользу ослабления давления на нашу валюту послужило решение Минфина РФ сократить объем мартовских интервенций до трехмесячных минимумов, на 30% или на 100 млрд рублей.

Несмотря на то, что ввиду недавнего удешевления нефти такой вердикт был ожидаемым, рубль отреагировал на снижение покупок, примкнув также к активам рискового сегмента», — пояснил Ковалев.

В краткосрочной перспективе «россиянин» продолжить следить за настроениями мировых инвесторов в целом, уделяя особое внимание поведению нефтяных котировок. Brent с утра замедлила бычий ход, не решаясь атаковать уровень 66.

«Не исключено, что в ожидании отчета Американского института нефти актив будет вести себя сдержанно, что отразится на курсе рубля.

Однако, учитывая улучшение восприятия риска на глобальном уровне, наша валюта может попытаться протолкнуть доллар ниже области поддержки 56,50 рубля, если Brent удержит текущие позиции», — считает эксперт.

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