Вашингтон, 6 марта, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Компания SpaceX запустит ракеты-носителя Falcon 9 с испанским телекоммуникационным спутником на борту 6 марта. Об этом сообщили в компании.

SpaceX РН Falcon 9

«При весе 6 тонн и размере с автобус это будет крупнейший геостационарный спутник, который мы когда-либо запускали», — написал глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

По его словам, погодные условия над мысом Канаверал, откуда будет осуществляться запуск, на 90% благоприятствуют старту.

В последний раз Falcon 9 запускали 22 февраля. Тогда ракета вывела на орбиту спутник PAZ испанской компании Hisdesat, а также два аппарата, предназначенных для обеспечения доступа к интернету.

Ранее SpaceX объявила о том, что планирует увеличить количество запусков ракет до 40 в год.

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