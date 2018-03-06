Санкт-Петербург, 6 марта, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко присоединился к всероссийской спортивной эстафете глав регионов #выборчемпионов180 318 и 18 раз забросил мяч в баскетбольное кольцо в спортивном зале. Об этом 6 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург», публикующий видеозапись тренировки губернатора.

Instagram.com/kibitov/ Георгий Полтавченко в спортзале

В рамках эстафеты руководители субъектов Федерации делают что-либо 18 раз в том виде спорта, в котором они сильны, и призывают подхватить эстафету своих коллег из других регионов и всех российских граждан.

Так, например, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 18 раз поднял штангу и передал эстафету Георгию Полтавченко. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 18 раз отжался от пола, а губернатор Тульской области Алексей Дюмин в роли хоккейного вратаря 18 раз отразил броски профессиональных хоккеистов.

Как нетрудно догадаться, спортивная акция посвящена предстоящим выборам президента РФ: главы регионов призывают граждан прийти на избирательные участки 18 марта 2018 года.