Москва, 6 марта, 2018, 08:13 — ИА Регнум. В России все медицинские учреждения подключат к скоростному интернету. Подключением будет заниматься ПАО «Ростелеком». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Подключение медицинских организаций к скоростному интернету осуществляется в рамках госпрограммы «Информационное общество (2011−2020 гг.)».

Данной программой предусмотрено, что все государственные медучреждения должны иметь доступ к высокоскоростному интернету.

Минкомсвязь РФ и «Ростелеком заключат госконтракт на оказание услуги по обеспечению подключения медицинских организаций к сети интернет на скорости не менее 10 Мбит/с или со скоростью не менее 1 Мбит/с.

Подключение будет происходить с использованием волоконно-оптических линий связи и с использованием спутниковых линий связи.

Отмечается, что интернет необходим для консультирования населения России специалистами ведущих федеральных и региональных медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий.

Перечень медицинских организаций и их структурных подразделений для подключения их ко всемирной паутине будет сформирован Минздравом совместно с органами власти субъектов РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года вступил в силу закон о телемедицине. Общение врача и пациента будет осуществляться по интернету с помощью специально созданной для этого Единой государственной системы в сфере здравоохранения.

В единой системе также будут храниться электронные медицинские карты пациентов. Таким образом, она станет единым реестром всех пациентов и позволит выделить больных отдельными заболеваниями.

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