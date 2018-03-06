Вашингтон, 6 марта, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон снимет ограничительные меры с Российской Федерации в случае прекращения противоречащей американским интересам «активности» в ряде областей. Об этом заявил сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан в интервью РИА «Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

"Если оно (правительство РФ) прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в США или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты, — говорит сенатор. — Если нет, они продолжат действовать».

На вопрос, помогут ли санкции против Москвы развитию энергетики США, Салливан не ответил.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп решил, что санкции против РФ должны оставаться в силе и после 6 марта 2018 года. Таким образом, действие президентского указа 2014 года (подписанного еще Бараком Обамой) продлено, поскольку, по мнению Вашингтона, ситуация вокруг Украины «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

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