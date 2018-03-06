Москва, 6 марта, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Сегодня, 6 марта, президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Свердловскую область, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В Екатеринбурге Путин проведёт совещание по вопросам развития системы среднего профессионального образования.

В Нижнем Тагиле глава государства посетит научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод».

В ходе визита на завод президент пообщается с рабочими и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи.