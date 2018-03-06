Москва, 6 марта, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже открылись 5 марта снижением по курсу рубля. В первой половине торгов ослабление рубля на открытии совпало со снижением нефтяных котировок и укреплением доллара к основным конкурентам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара повышался до 57,31 руб., курс евро — до 70,35 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

До открытия американской сессии пара доллар/рубль торговалась на уровне 57,10 руб., евро/рубль — на 70,30 руб. К закрытию дня рубль отыграл все потери и по отношению к инвалютам вышел в хороший плюс на фоне общего ослабления доллара на Форекс и восстановления цен на нефть на 1%.

Напомним, что доллар США остается под давлением из-за введения Штатами импортных пошлин на сталь и алюминий.

Восстановлению нефтяных котировок в первый день недели способствовали дешевеющий доллар, перебои в поставках в Ливии, а также снижение запасов нефти в терминале в Кушинге, по данным Genscape.

Сегодня, 6 марта, по рублёвым парам ожидается восходящая коррекция по отношению к вчерашнему снижению. По паре доллар/рубль цель — 56,80 руб., по евро/рубль — 70 руб.

Основным движущим драйвером для рубля останется динамика цен на нефть. По Brent нужно следить за двумя уровнями: $64,70 и $66,00. Пробой первого уровня окажет давление на рубль, второго — поддержку.

Напомним, 5 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 39 коп. (-0,70%), до 56,42 руб., курс евро — на 46 коп. (-0,57%), до 69,61 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (-18,60%), евро/рубль — 432,0 млн евро (+0,86%).

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